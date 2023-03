As vitórias diante do Club Brugge na Liga dos Campeões mostraram momentos peculiares de bastidores, conforme revelou o Benfica através do plataforma 'Benfica Play'.Um deles foi a estreia de João Neves na Liga dos Campeões, a 15 de fevereiro, na Bélgica, com o médio formado no Seixal a ser lançado por Roger Schmidt nos instantes finais. Este facto foi assinalado pelo presidente das águias, Rui Costa, com um abraço apertado ao jogador de apenas 18 anos que ficou algo atrapalhado com o momento. "Liga dos Campeões, hã? Liga dos Campeões!", disse o líder dos encarnados, com um largo sorriso, já depois de cumprimentar os jogadores que iam passando.Já antes da segunda mão, na Luz, João Mário mostrou ser uma das vozes de comando no balneário. O ex-Sporting falou para o grupo e explicou aos colegas que em casa 'mandam' as águias. "Está tudo pronto, maltinha. Ambiente fantástico, relva rápida, jogo de Champions. Estamos em casa, é a nossa imagem de marca. Ninguém vem aqui jogar, nós é que tomamos conta do jogo, malta. Qualidade, posse de bola!", vincou o internacional português.Nicolás Otamendi, o capitão dos encarnados, também pediu concentração aos jogadores. "Mais um jogo de Liga dos Campeões. Concentração pura. Temos que dar 120 por cento dentro de campo. Cada um tem de dar o seu melhor, ok? Está tudo entendido? Tudo claro! Temos a oportunidade de entrar nos ‘quartos’. Não podemos desperdiçar nada! Vamos desfrutar, é a Champions", frisou o campeão do Mundo pela Argentina, no balneário da Luz.Já depois da partida que terminou com um 5-1 favorável ao Benfica, Rafa protagonizou um momento também de assinalar. O camisola 27 foi considerado pela UEFA o 'homem do jogo' mas pegou no galardão e entregou-o a Gonçalo Ramos, que ficou, inicialmente, incrédulo com a oferenda do colega de equipa.