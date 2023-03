«O Benfica está confortável desde o começo porque sente que tem razão»: águias sobre o caso dos emails

A leitura do acórdão do caso dos emails foi adiada para 12 de maio às 14 horas depois do coletivo de juizes ter informado que os crimes de que são acusados Francisco J. Marques e Diogo Faria foram agravados."O Benfica sente-se confortável desde o começo porque sente que tem razão. Naturalmente do ponto de vista estatístico os casos da alteração da qualificação jurídica mais frequentemente dão em condenação. Mas o nosso conforto vem da convicção desde o princípio de que temos razão", reagiu a defesa do Benfica à saída do tribunal.