O dia em que um ex-jogador do Benfica deu "uma vodka de 3 litros" a Jupp Heynckes

Kandaurov vestiu a camisola do Benfica durante quase quatro anos e as memórias que levou para a vida dos treinadores que com ele trabalharam na Luz permanecem bem vivas. Em entrevista ao jornal 'Benfica', o ex-médio, hoje com 49 anos, recorda aquele que mais o marcou."A minha época com Heynckes foi a melho. Ele falava muito comigo. Sempre me quis ajudar a singrar no Benfica. Joguei sempre com ele, pois gostava muito de mim e eu tinha de dar 100% por ele. Há uns anos, ele foi foi jogar com o Bayer Leverkusen a Kharkiv, que é a minha cidade. O hotel em que a equipa dele ficou ficava a 100 metros da minha casa. Comprei uma garrafa de vodka de 3 litros - um souvenir normal da Ucrânia - fui até ao hotel, cheguei junto dele e disse: 'olá míster, como está?' Ele fez-me uma grande festa por me ver, e eu dei-lhe a vodka. Ficámos a falar os dois durante um bom bocado", afirmou.