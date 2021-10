O dinheiro do negócio e os planos que o Barcelona tinha para Darwin... até aparecer o Benfica

O Barcelona esteve muito perto de contratar Darwin Núñez, no verão de 2020, mas a operação não avançou devido aos problemas financeiros que já na altura afetavam o clube catalão. O jornal 'Mundo Deportivo' conta esta segunda-feira todos os contornos das negociações, o dinheiro que estava em cima da mesa e os planos que os blaugrana tinham para o jovem uruguaio.





Luis Suárez - ex-jogador do Barcelona, agora no Atlético Madrid - já tinha chamado a atenção para o compatriota que jogava no Almería (2.ª Divisão), considerando-o mesmo um dos avançados do futuro. E o Barcelona quis levar Darwin para Camp Nou, aliás, o clube já tinha boas informações sobre o jovem uruguaio desde que os tempos em que jogava no Peñarol. A sua adaptação ao futebol europeu foi meteórica - 16 golos em 32 jogos no primeiro ano no Almería - e os blaugrana contactaram João Gonçalves, diretor técnico do clube da Andaluzia.Segundo o 'Mundo Deportivo', a ideia era comprar parte do passe do jogador pelo preço mais acessível possível e deixá-lo emprestado por mais uma época no Almería, que ficava com 20 por cento dos direitos desportivos do uruguaio. Um bom negócio, tendo em conta que o clube tinha pago 8 milhões ao Peñarol. Só que, quando tudo estava apalavrado, o Barcelona recuou, dizendo que não tinha dinheiro para completar a operação, que envolvia uma verba entre os 15 e os 20 milhões.Nisto apareceu o Benfica com uma irrecusável proposta de 25 milhões, tornando a saída de Darwin na transferência mais cara de sempre da 2.ª divisão espanhola.João Gonçalves explicou ao jornal catalão que houve negociações intensas "durante meses", que o Barcelona mostrava-se impressionado com a juventude, a qualidade e o potencial de Darwin, mas que o negócio acabou por não avançar.Fonte do Barcelona contou ao 'Mundo Deportivo' que o jogador continua no radar dos catalães, embora as circunstâncias sejam agora diferentes, não só pela realidade financeira do clube - que não melhorou -, como também pelo crescimento que Darwin entretanto teve no Benfica. Ramón Planes, secretário técnico do Barça, tem andado a observá-lo, mas o jornal explica que o Benfica não vai vender o avançado a qualquer preço...Darwin, recorde-se, marcou dois golos ao Barcelona no jogo da Liga dos Campeões, que o Benfica venceu, por