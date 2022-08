O discurso de Roger Schmidt no balneário após o apuramento do Benfica para a Champions

O Benfica partilhou esta quarta-feira os bastidores do apuramento das águias para a fase de grupos da Liga dos Campeões, objetivo alcançado na terça-feira, após o triunfo sobre o Dínamo Kiev na Luz. Através da plataforma 'BPlay', as águias divulgaram alguns dos principais momentos dos jogadores e da equipa técnica durante os quatro jogos na fase de qualificação para a prova milionária com o discurso de Roger Schmidt, no balneário da Luz, após o triunfo sobre os ucranianos na final do playoff a merecer o maior destaque.

"Muito importante. Primeiro, alcançámos o primeiro grande objetivo da época. É muito importante para nós, para os adeptos e também para o clube. E não só isso, mas a forma como o fizemos. Hoje jogámos como uma equipa de Liga dos Campeões. E, por isso, muito bem, Benfica", começou por dizer o técnico alemão dos encarnados, num discurso direcionado aos jogadores mas também para todos os elementos do staff.