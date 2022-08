O fim das ofertas de camisolas a adeptos? Benfica associa-se à plataforma AC Momento

View this post on Instagram A post shared by Athletic Club Momento (@acmomento)

O Benfica anunciou recentemente uma parceria com a plataforma de leilões Athletic Club Momento, que a partir desta temporada irá ter a exclusividade para leiloar as camisolas utilizadas pelos jogadores das águias no seus encontros desta temporada. Os leilões serão feitos através da aplicação criada para o efeito ('Momento Market'), na qual os interessados poderão colocar as suas licitações assim que cada encontro arrancar e até bem perto do apito final.O clube da Luz apenas anunciou a parceria através das redes sociais e não adicionou mais detalhes, mas um olhar ao site da plataforma permite perceber que as camisolas utilizadas serão direcionadas para este tipo de leilões, o que, em teoria, acabará com a tradição dos jogadores oferecerem camisolas aos adeptos no final das partidas."As camisolas virão diretamente dos balneários dos clubes e das coleções privadas dos jogadores, todas autenticadas com um certificado digital", pode ler-se no site da plataforma, que noutro campo explica que, após a recolha, as camisolas passam por três processos: o de autenticação, o de 'imortalização' (desinfeção e documentação) e de segurança.Além das águias, já se associaram a esta plataforma o At. Madrid, o AC Milan e o Sevilha, mas também vários jogadores de destaque internacional, como Cesc Fàbregas, César Azpilicueta, Gerard Piqué ou Sergi Roberto.