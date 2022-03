E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica abriu o marcador diante do Ajax aos 77 minutos, mercê de um golo de Darwin Núñez, na sequência de um livre lateral cobrado por Alex Grimaldo. O uruguaio, que passa a ter quatro golos em oito jogos de Champions, deixou as águias mais perto dos 'quartos' com este lance.