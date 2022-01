«O Jorge [Mendes] já vai mandar os 200 mil euros que faltam»: revelada conversa entre Vieira e a filha

E não é que na "próxima temporada", ou seja, a 10 de Março do ano seguinte, iriam cair na conta bancária de Sara Vieira uns "200 e tal mil euros", segundo constará das alegadas escutas telefónicas da Operação Cartão Vermelho. Há mesmo coisas curiosas. pic.twitter.com/n4GqRktRZp — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) January 6, 2022

Novos elementos a que a Sábado teve acesso do processo Cartão Vermelho revelam que as suspeitas também batem à porta do superagente Jorge Mendes. A investigação recolheu uma conversa telefónica, a 11 de janeiro de 2019, entre Luís Filipe Vieira e a filha, em que Sara Vieira lhe fala sobre os projetos de financiamento da ONG. "O Jorge já vai mandar os 200 mil euros que faltam… agora quando for viajar com ele já lhe vou dizer… o Jorge Mendes ainda não mandou, vou falar com ele", disse o então presidente do Benfica. Leia aqui o artigo na íntegra. Entretanto no Twitter Rui Pinto já comentou as revelações da Sábado.