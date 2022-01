O 'mate' de Otamendi que faz os adeptos do River Plate sonhar

Nicolás Otamendi desatou esta quarta-feira uma pequena loucura entre os adeptos do River Plate, depois de nas redes sociais ter mostrado uma foto do seu termo de 'mate' no qual se podia observar, entre outros adesivos, um com o símbolo do emblema de Buenos Aires. Rapidamente a imagem circulou em fóruns dos millonarios, com vários adeptos a começarem a pedir (e até a sonhar) com o ingresso do jogador do Benfica no clube.Apesar de ter sido formado no Vélez Sarsfield e não ter representado outro clube argentino, o defesa de 33 anos, que tem vínculo com o Benfica até 2023, nunca escondeu a sua preferência pelos millonarios, algo que demonstrou, por exemplo, aquando da final da Libertadores de 2018, ao deixar nas redes sociais uma mensagem 'picante' de provocação ao eterno rival Boca Juniors.