O onze do Benfica para a receção ao Barcelona

O Benfica recebe o Barcelona, no jogo da 2.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Jorge Jesus para este encontro.





Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e YaremchukSuplentes: Helton Leite, Gilberto, Everton, Meité, Rodrigo Pinho, Pizzi, Radonjic, André Almeida, Taarabt, Gedson, Gonçalo Ramos e MoratoTer Stegen; Eric García, Piqué e Ronald Araújo; Sergi Roberto, Pedri, Busquets, Frenkie de Jong e Dest; Depay e Luuk de JongSuplentes: Neto, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, Demir, Coutinho, Lenglet, Mingueza, Umtiti, Nico González e GaviSiga o jogo em direto AQUI