Depois da vitória por 2-0 no primeiro encontro, o Benfica recebe hoje o Dínamo Kiev, às 20h00, na 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para o encontro.Odysseas; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Neres, Florentino, Enzo e João Mário; Rafa e Gonçalo Ramos.Suplentes: Helton Leite, Vertonghen, Bah, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Weigl, Musa, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e António Silva.Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota e Vivcharenko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalskiy e Shepeliev; Besedin.Suplentes: Neshcheret, Boyko, Bol, Burda, Vanat, Yatsyk, Garmash, Kravchenko, Tymchyk, Tsarenko, Dubinchak e Antiukh.Siga o jogo AQUI