O onze do Benfica para a receção ao Moreirense: várias surpresas nas águias

O Benfica recebe o Moreirense (18h00), numa partida da 18.ª jornada da Liga Bwin. Estas são as escolhas de Nélson Veríssimo para esta partida. Nota para a titularidade de Paulo Bernardo, mas também de Morato (com Vertonghen no banco) e de Seferovic.Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Rafa, Weigl, Paulo Bernardo e João Mário; Darwin e SeferovicSuplentes: Helton, Vertonghen, Meité, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, Pizzi, Lázaro, André Almeida e Gonçalo RamosKewin Silva; Artur Jorge, Steven Vitória e Pablo; Paulinho, Fábio Pacheco, Ibrahima e Pedro Amador; Yan Matheus, Walterson e Rafael MartinsSuplentes: Pasinato, Rodrigo Conceição, André Luís, Pires, Matheus Silva, Jambor, Derik, Galego e Franco