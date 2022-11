O Benfica recebe o Penafiel (20h45), em jogo da 2.ª jornada do Grupo C da Allianz Cup. Estas são as escolhas de Roger Schmidt para esta partida. Nota, em relação à anterior partida, para as entradas de Morato (no lugar de Brooks) e Draxler (em vez de Diogo Gonçalves).Vlachodimos; Gilberto, João Victor, Morato e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Neres, Draxler e Rafa; MusaSuplentes: Helton Leite, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Ristic, Brooks, Gil Dias, André Almeida, Henrique Araújo e Paulo BernardoSiga o jogo AQUI