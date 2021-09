O onze do Benfica para o jogo com o Dínamo Kiev

Já são conhecidas as opções de Jorge Jesus para a estreia do Benfica na Liga dos Campeões 2021/22 frente ao Dínamo Kiev, em jogo na Ucrânia marcado para as 20 horas.





Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen e Morato; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Everton, Rafa e Yaremchuk.Suplentes: Helton Leite, Darwin, Meité, Seferovic, Diogo Gonçalves, Pizzi, Lázaro, Radonjic, Taarabt, Gedson, Gonçalo Ramos e Ferro.Siga o jogo AQUI