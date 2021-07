O onze do Benfica para o jogo com o Lille

O Benfica defronta esta quinta-feira (20 horas) os franceses do Lille naquele que será sétimo e penúltimo teste da equipa comandada por Jorge Jesus antes da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Conheça as escolhas iniciais do treinador do Benfica para a partida desta noite no Estádio Algarve.







ONZE DO LILLE: Léo Jardim, Celik, Tiago Djaló, Botman, Reinildo, Benjamin André, Yacizi, Luiz Araújo, Bamba, Ikoné e David.



Suplentes do Lille: Ascone, Yilmaz, Weah, Bradaric, Raux, Lihadji, Niasse e Angel Gomes.

Vlachodimos, Gilberto, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, João Mário, Pizzi, Rafa, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.Helton Leite, Gil Dias, Paulo Bernardo, Florentino, Gabriel, Taarabt, Gedson, Seferovic, Rodrigo Pinho e Vinícius.