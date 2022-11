Já apurado para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o Benfica visita esta noite o reduto do Maccabi Haifa, numa partida na qual entrará em campo ainda com chances de alcançar o primeiro lugar do Grupo H. Eis as escolhas de Roger Schmidt para esta partida.: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Florentino, Aursnes, João Mário; Neres, Rafa Silva e Gonçalo Ramos: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, João Victor, Henrique Araújo e Paulo Bernardo: Cohen; Goldberg, Seck, Meir; Cornud, Lavi, Mohamed, Abu Fani; Chery, Pierrot e David: Fucs, Mishpati, Atzili, Tchibota, Menachem, Rukavytsya, Arad, Levi, Eliyahu e Gershon