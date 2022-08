Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o Midtjylland, marcado para as 20 horas no Estádio da Luz.O Benfica vai alinhar com: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández; Neres, João Mário, Rafa; Gonçalo Ramos.