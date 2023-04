O onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave: novidade no meio-campo encarnado

O Benfica defronta o Rio Ave, em Vila do Conde, num jogo da 26.ª jornada da Liga Bwin com apito inicial marcado para as 18 horas. Estas são as escolhas de Roger Schmidt e Luís Freire. Nota para Florentino, que fica fora do onze por opção, pois se levar amarelo falha a receção ao FC Porto na próxima ronda.Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Patrick William; Costinha, Samaris, Guga e Fábio Ronaldo; João Graça, Boateng e André PereiraSuplentes: Magrão, Vítor Gomes, Ventura, Baeza, Sávio, Ukra, Josué, Hernâni e Paulo VítorVlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Chiquinho e Aursnes; Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo RamosSuplentes: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Florentino, João Neves, Schjelderup, Tengstedt e MusaSiga o jogo AQUI