O onze do Benfica para o jogo com o Spartak Moscovo

Já são conhecidas as opções de Jorge Jesus, treinador do Benfica, para o jogo com o Spartak Moscovo, da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





Vlachodimos; Otamendi, Lucas Veríssimo e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e e Grimaldo; Pizzi, Seferovic e Rafa.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Everton, Waldschmidt, Meité, Gil Dias, Taarabt, Florentino, Gedson, Gonçalo Ramos, Morato e Vinícius.



ONZE DO SPARTAK: Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya e Ayrton; Zobnin, Umyarov e Jordan Larsson; Hendrix, Sobolev e Bakaev.



Suplentes do Spartal: Akmurzin, Rebrov, Moses, Ponce, Lomovitski, Ignatov, Kutepov, Král, Eschenko, Gaponov, Litvinov e Mirzov.





Refira-se que a partida começa às 18.00 (hora protuguesa) e será dirigida pelo sérvio Srdjan Jovanovic