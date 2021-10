O Benfica joga no terreno do Trofense, numa partida da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal com apito inicial marcado para as 20h15. Estas são as escolhas de Jorge Jesus, que opera uma enorme revolução na equipa titular.





Helton Leite; André Almeida, Vertonghen e Morato; Gilberto, Meité, Taarabt e Gil Dias; Pizzi, Everton e Gonçalo Ramos.Suplentes: Svilar, Valentino Lázaro, Ferro, Weigl, João Mário, Nemaja Radonjic e Yaremchuk.Rodrigo; Lionn, João Paulo, João Faria e Caio; Tiago André, Vasco Rocha e Matheus; Bruno Almeida, Diedhiou e Pachu.Suplentes: Rafael, Simão Martins, Keffel, Rodrigo Ferreira, Elias, Bruno Moreira e Andrezinho.Siga o jogo AQUI