«O principal interesse do Gilberto é renovar contrato»

Allan Espinosa, empresário de Gilberto, revelou o interesse de várias equipas do Brasil na contratação do lateral-direito, mas deixou claro que o jogador pretende renovar pelo Benfica. O jogador, de 30 anos, está vinculado aos encarnados até 2025."O principal interesse é esse [renovar], mas este não é o momento para falar disso. O Gilberto está 100 por cento focado em ganhar um título tão importante como o português e também, quem sabe, a Champions, porque o Benfica tem condições para chegar à final. Há algumas situações no Brasil, mas nem sequer falámos disso. Ele diz-me que está concentrado no Benfica. Quer muito ser campeão", assegurou Allan Espinosa, à Antena 1, não poupando elogios a Roger Schmidt.Gilberto foi contratado ao Fluminense, por 3 milhões de euros, em 2020. Completou 100 jogos pelo Benfica diante do V. Guimarães.