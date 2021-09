O programa do Benfica: treino de manhã e viagem à tarde

O plantel do Benfica ruma hoje para Kiev, onde amanhã irá defrontar o Dínamo local. Depois de no sábado ter regressado a Lisboa, logo depois da partida com o Santa Clara, a equipa de Jorge Jesus não tem descanso e volta já hoje a viajar para a primeira partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do campeão ucraniano em título.

Contudo, antes da viagem, o plantel ainda irá treinar no Benfica Campus, numa sessão de trabalho que está agendada para as 9h30. Este será praticamente o único apronto de preparação para o jogo da Champions, pois os jogadores que foram utilizados no terreno do Santa Clara, ontem limitaram-se a efetuar trabalho de recuperação física no Seixal.

O conjunto ucraniano também irá abrir o treino 15 minutos aos jornalistas, numa sessão que está agendada para as 18 horas locais, mais duas que em Portugal.