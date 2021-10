O reencontro de ex-benfiquistas no Paraguai-Argentina: o abraço entre Cardozo e Aimar

Quando Pablo Aimar assinou pelo Benfica, em 2008, Óscar Cardozo já vestia a camisola das águias desde a época anterior. Jogaram juntos até 2013, ano em que o argentino saiu para a Malásia.





Na madrugada de sexta-feira reencontraram-se no jogo de qualificação da América do Sul para o Mundial'2022. Cardozo como jogador do Paraguai - não foi utilizado - e Aimar como treinador adjunto de Lionel Scaloni.