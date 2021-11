O Benfica goleou o Sp. Braga por 6-1 na Luz. Com um início eletrizante, as águias chegaram-se à frente logo aos 2’, por Grimaldo com Ricardo Horta a igualar aos 12’. Depois de algum tempo sem golos, as águias aceleraram para a goleada nos últimos minutos da primeira parte. Darwin marcou aos 37’ na recarga a um remate de Grimaldo. Depois, Rafa fez um bis (42’ e 45’+3) com dois golos construídos através de rápidas transições e em que Everton fez as duas assistências. O internacional canarinho foi a grande figura na segunda parte, já que marcou aos 52’ e aos 59’. O Benfica voltou assim às vitórias, ainda que não tenham sido apenas boas notícias para Jorge Jesus: João Mário e Lucas Veríssimo saíram lesionados ainda na primeira parte, sendo que o central até saiu de maca. No segundo tempo, Darwin também apresentou queixas na perna direita.ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a partida."O Sp. Braga parecia eu nas festas de família: aparece cinco minutos e vai embora. Quando até o Everton marca dois golos... está tudo dito. Agora mais a sério: o Benfica revelou pragmatismo e eficácia. Que aproveite a paragem para recuperar.""Vitória é sempre vitória, nem que seja por 1-0. E esta goleada foi como uma lufada de ar fresco. Estou muito contente. Cebolinha esteve ótimo, Rafa também... e o Benfica soube presentear os adeptos. Foram três pontos mais do que merecidos e na altura certa.""Cebolinha, Darwin e Rafa nunca jogaram tão bem, muito menos juntos. O tridente causou estragos e teve a capacidade de desequilibrar um jogo que parecia muito difícil , com o Sp. Braga a entrar bem. Os três senhores fizeram a diferença."