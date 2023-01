O tweet de Grimaldo no momento em que o jogador do Casa Pia é expulso frente ao FC Porto

‍?? — Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) January 7, 2023

Alejandro Grimaldo publicou um tweet enigmático na mesma altura em que Lucas Soares era expulso no Casa Pia-FC Porto . O lateral/extremo dos gansos viu o segundo amarelo por entrada sobre Galeno, o que terá motivado o defesa do Benfica a publicar no Twitter como forma de reação a esse lance, utilizando apenas dois emojis: um com uma pessoa a encolher os ombros e outro com um macaco a tapar os olhos com as mãos.