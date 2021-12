Octávio Machado iliba Rui Costa e Jorge Jesus da crise instalada no Benfica, e não hesita em apontar o dedo aos jogadores. "Rui Costa e Jorge Jesus são duas vítimas do balneário, e acrescentam-se a outras que foram o Bruno Lage e o Rui Vitória. Aliás, com o Rui Vitória o Benfica perdeu 0-3 com o Sporting, ficou a sete pontos da liderança, e o que aconteceu - e bem - foi ver os benfiquistas unirem-se à volta do treinador em vez de terem considerado o resultado como algo traumatizante. Depois o Rui Vitória foi campeão nacional até ter caído no marasmo e sido despedido. O mesmo aconteceu com o Bruno Lage que recuperou os pontos de atraso, foi campeão e, na época seguinte, também caiu", afirmou o comentador na CM TV onde ainda apontou a falta de estabilidade que se tem verificado na Luz: "Nestas últimas cinco épocas o FC Porto teve um treinador e o Benfica teve três. Isto quer dizer alguma coisa".