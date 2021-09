Oficial: Benfica confirma empréstimo de João Ferreira ao V. Guimarães

O Benfica oficializou o empréstimo de João Ferreira ao V. Guimarães. Numa nota no site oficial, as águias anunciaram que o "contrato de cedência acertado com o Vitória de Guimarães é válido até ao final da época 2021/22".





O emblema vitoriano fica com opção de compra a rondar os 5 milhões de euros.