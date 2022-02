Oficial: Benfica empresta Chiquinho ao Giresunspor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta segunda-feira, no site oficial do clube, que chegou a acordo com o Giresunspor, da Turquia, para o empréstimo de Chiquinho. O médio das águias ficará cedido até ao final da presente temporada.Recorde-se que o jogador já se encontrava na Turquia