O sonho de criança virou realidade! ?



Escolhido pela Estrela Solitária, Gabriel Pires é o novo jogador do BOTAFOGO! #BOTAFOGO118Anos pic.twitter.com/UfJQoicChy — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2022

Gabriel é reforço do Botafogo por empréstimo do Benfica."O contrato de cedência acertado com o clube brasileiro é válido até 30 de junho de 2023, com possibilidade de ser prorrogado até 31 de dezembro do mesmo ano", informou o Benfica.