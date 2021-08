Oficial: Benfica empresta Jota ao Celtic

O Benfica oficalizou o empréstimo de Jota aos escoceses do Celtic, até ao final da próxima temporada. Jota, de 22 anos, fez a sua formação no Benfica, tendo começado por integrar as escolas de futebol do clube antes de ter idade para competir oficialmente.





A partir de 2007 percorreu todos os escalões de formação em competição, desde os benjamins. O médio-ala estreou-se oficialmente pela equipa sénior da Luz em 18 de outubro de 2018. Integrado no plantel principal em fevereiro de 2019, atuou em seis partidas na época 2018/19 e participou em 28 jogos (com 2 golos marcados) na temporada 2019/20.Na época 2020/21 esteve, por empréstimo do Benfica, no Valladolid, de Espanha, onde alinhou em 18 jogos e assinou dois golos.