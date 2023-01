Oficial: Brooks deixa Benfica e ruma ao Hoffenheim

O Benfica anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o Hoffenheim para a cedência, a título definitivo, de John Brooks, uma transferência já oficializada pelo emblema alemão também. O defesa-central norte-americano regressa à Alemanha, onde fez toda a carreira, representando Hertha e Wolfsburgo, tendo agora assinado com o Hoffenheim até junho de 2024."Estou ansioso por regressar à Bundesliga. Conheço bem a liga e o Hoffenheim e estou muito motivado para começar rapidamente e fazer o meu papel para que retomemos o caminho do sucesso muito em breve", disse citado pelo site do clube, atual 13.º classificado na liga alemã.Recorde-se que o futebolista, de 29 anos, foi contratado pelo Benfica de urgência, depois de Morato se ter lesionado, deixando Roger Schmidt sem um central canhoto. A verdade é que Brooks nunca se impôs, tendo realizado cinco jogos, dois dois quais como titular. A transferência do central insere-se na estratégia de redução do plantel, como lembrou o treinador na conferência, nomeadamente no eixo da defesa, já que havia seis opções. Em poucos dias, a SAD emprestou João Victor ao Nantes e vendeu Brooks ao Hoffenheim - o norte-americano sai num negócio de 500 mil euros