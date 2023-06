Oficial: capitão da equipa B deixa Benfica ao fim de 14 anos

O Benfica anunciou esta segunda-feira a saída de Diogo Capitão. O médio, de 23 anos, que se formou no clube da Luz e atuava pela equipa B das águias, na qual envergava a braçadeira de capitão, está livre para assinar por qualquer emblema."Foi um tremendo orgulho. Parece que passou rápido, olho para trás e há pouco tempo estava a treinar ali ao lado do Estádio da Luz", afirmou o médio à BTV, no momento em que se despediu do plantel e staff do Benfica.Capitão, recorde-se, representava o Benfica desde 2009, tendo conquistado um campeonato nacional de juniores de águia ao peito.