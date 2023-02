Oficial: Enzo Fernández deixa Benfica e ruma ao Chelsea por 121 milhões de euros

Enzo Fernández vai mesmo ser jogador do Chelsea. O acordo foi alcançado já bem perto do fecho do mercado de transferências, com os londrinos a comprometerem-se a pagar 121 milhões de euros ao Benfica pelo médio campeão mundial pela Argentina. Trata-se da segunda maior venda de sempre da SAD encarnada, apenas superada pela de João Félix ao Atlético Madrid (126 M€).Segundo o comunicado enviado à CMVM, o Benfica terá de pagar ao River Plate 25% do valor desta transferência e "terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade."Comodeu conta, O Benfica deu o sim já durante a noite e, com o mercado a fechar em Inglaterra às 23h, foi necessário o Chelsea pedir uma extensão do prazo para entregar toda a documentação da transferência - era possível fazê-lo desde que até às 22h59 fosse comprovado, junto da Premier League, que havia acordo entre clubes.O internacional argentino já não jogou esta noite diante do Arouca, numa altura em que águias e blues já negociavam de forma intensiva. No final da partida, Schmidt deixou duras críticas à postura do futebolista.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Chelsea FC para aalienação da totalidade dos direitos do jogador Enzo Fernández, por um montante de € 121.000.000 (cento e vinte e um milhões de euros).Mais se informa que o Chelsea FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posteriordistribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda deentregar ao River Plate o montante correspondente a 25% do valor da transferência deduzido dos montantes dasolidariedade e dos serviços de intermediação