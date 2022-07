Oficial: Ferro confirmado no Vitesse por empréstimo

Está confirmada a saída de Ferro do Benfica. Tal comoadiantou ao início da tarde, o defesa português ruma ao Vitesse por empréstimo de uma temporada, ficando o emblema holandês ainda com opção de compra no final da cedência."Depois de tantos anos em Portugal, e de passagens por Espanha e Croácia, estou muito entusiasmado por esta aventura na Holanda. Creio que tanto o Vitesse como a Eredivisie se enquadram naquilo que sou. É bom ir logo para o centro de treinos e estar com os colegas, de forma a rapidamente encontrar o meu lugar na equipa. Quero criar algo especial com o Vitesse esta época. Vou dar tudo por isso", garantiu o defesa português, citado pelo site oficial dos holandeses.Já Benjamin Schmedes, diretor técnico do clube, mostrou-se satisfeito por esta contratação. "Já o tínhamos debaixo de olho há um tempo. Nele vemos um reforço com entrada direta. É um defesa seguro e experiente, que vai direto ao assunto. É forte fisicamente, inteligente a defender e que contribui para a construção de jogo", referiu.