Oficial: Gabriel emprestado ao Al-Gharafa

Gabriel vai jogar no Al-Gharafa até ao final da temporada por empréstimo do Benfica, anunciou o clube da Luz. O médio, de 28 anos, ruma ao emblema de Doha depois de não ter conseguido encontrar um novo desafio até ao encerro do mercado europeu.



Comunicado Benfica



O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Al-Gharafa para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Gabriel. O contrato de cedência acertado com o clube do Catar é válido até ao final da época 2021/22. O médio chegou ao Benfica em 2018/19, proveniente do Leganés, tendo neste percurso contabilizado 100 jogos oficiais de águia ao peito, dos quais resultaram cinco golos em mais de 6500 minutos disputados. Gabriel contribuiu para a conquista do Campeonato Nacional de 2018/19 e da Supertaça de 2019/20.