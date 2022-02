Oficial: Gedson Fernandes reforça Rizespor por empréstimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

?? Çaykur Rizespor'umuz Portekiz ekibi Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralik olarak transfer etti.







Está confirmado. Gedson Fernandes vai atuar até final da temporada nos turcos do Rizespor. De acordo com a nota emitida pelo emblema turco, o médio luso de 23 anos chega ao clube por empréstimo do Benfica até junho.