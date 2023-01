Oficial: João Ferreira de saída do Benfica para reforçar o Watford

O Benfica oficializou este sábado a transferência a título definitivo do defesa João Ferreira, lateral-direito de 21 anos que estava cedido ao Rio Ave.





Welcome to Watford, João Ferreira! pic.twitter.com/bXuZrkeB73 — Watford Football Club (@WatfordFC) January 7, 2023

Em comunicado publicado no site oficial, as águias não revelam mais pormenores sobre o negócio, mas desejam "as maiores felicidades a João Ferreira nesta nova etapa da sua carreira".João Ferreira estreou-se pela equipa principal do Benfica em novembro de 2020, num duelo frente ao Paredes, na Taça de Portugal, tendo totalizado um total de cinco jogos pela formação A.Na última temporada esteve cedido ao Vitória de Guimarães onde apontou três assistências em 16 jogos. Esta época levava 12 jogos realizados pelo Rio Ave, onde chegou a apontar uma assistência frente ao Oliveira do Hospital na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.