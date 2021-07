O Benfica anunciou esta terça-feira a contratação do médio João Mário, através de um vídeo nas redes sociais. O médio internacional português, de 28 anos, é oficializado pelas águias um dia depois de ter-se deslocado a Itália para acertar a rescisão do contrato que o ligava ao Inter Milão desde 2016.





Formado no Sporting, João Mário jogou em Alvalade na época passada por empréstimo do clube italiano e, comodá conta esta quarta-feira, os leões vão avançar com um recurso à FIFA e ao TAS por desconfiarem de fraude na forma como o médio se desvinculou do Inter para assinar a custo zero pelo Benfica.