Oficial: João Victor confirmado no Nantes

Le FC Nantes et le SL Benfica ont trouvé un accord pour le prêt, sans option d’achat, de João Victor (24 ans) jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. — FC Nantes (@FCNantes) January 25, 2023

O Nantes oficializou, esta quarta-feira, a contratação de João Victor ao Benfica. O central brasileiro chega à formação francesa por empréstimo até final da temporada , num acordo que não contempla opção de compra e que também já foi confirmado pelo clube da Luz."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Nantes, de França, para a cedência por empréstimo do atleta João Victor até ao final da corrente época desportiva de 2022/23. O contrato de cedência acertado com o clube francês (Ligue 1) não inclui cláusula de opção de compra", escreveram as águias em comunicado oficial.Recorde-se que João Victor, de 24 anos, viajou ontem para França acompanhado do empresário Jorge Manuel Mendes, e já deverá estar às ordens do treinador da formação gaulesa. Contratado ao Corinthians por 9,5 milhões de euros, o defesa central fez apenas três jogos de águia ao peito.