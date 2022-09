Oficial: John Brooks assina com o Benfica até ao final da temporada

O Benfica oficializou a contratação de John Brooks, defesa-central internacional pelos Estados Unidos. O futebolista chega à Luz a custo zero e assina com as águias um contrato válido até ao final da presente temporada (até 2023).Formado no Hertha 03 Zehlendorf, John Brooks passou ainda pelas camadas jovens do Hertha Berlim antes de subir à equipa principal, onde somou 130 jogos oficiais antes de partir rumo ao Wolfsburgo, equipa que representou nas últimas cinco temporadas, tendo terminado contrato antes de reforçar as águias.O defesa-central, que vai usar o número 25 pelos encarnados, soma ainda 45 internacionalizações pelos Estados Unidos, tendo apontado três golos.