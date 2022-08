Oficial: Lenny Lacroix reforça Benfica

O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Lenny Lacroix, defesa-central de 19 anos que chega dos franceses do Metz para a equipa B dos encarnados. À BTV, o jovem jogador disse estar "muito feliz" e "grato" por este novo passo."O Benfica tem um belo centro de treinos, com bons relvados e estou muito entusiasmado por começar. Venho para jogar no Benfica B e vou tentar dar o meu melhor dentro das quatro linhas. Estou muito feliz, grato por estar aqui e agradeço a aposta do clube em mim", reconheceu.