Oficial: Meité reforça Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Meité. O contrato é válido até 2026.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Torino para a transferência do jogador Soualiho Meité, que assinou um contrato com o nosso clube válido até 2026. A apresentação de Meïte será feita em breve", informaram as águias.O negócio foi fechado na terça-feira, como Record adiantou, sendo que o Benfica vai pagar aproximadamente sete milhões de euros ao Torino, clube que detinha o passe do médio.