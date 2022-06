Oficial: Tiago Dantas emprestado ao PAOK

O PAOK anunciou este sábado a contratação de Tiago Dantas por empréstimo do Benfica.



O acordo pelo médio,d e 21 anos, é válido até ao final da temporada, sendo que o clube grego fica com opção de compra no valor de 7 milhões de euros.



Na época passada, Tiago Dantas esteve cedido ao Tondela, onde fez 34 jogos oficiais.