Weigl deixa Benfica e assina pelo Borussia Mönchengladbach: conheça os valores do negócio

Jule's here to stay!



Borussia have made @JuWeigl's transfer from Benfica permanent on a deal until 30th June 2028



https://t.co/bU0B69V4rx pic.twitter.com/oglq96nHqE — Gladbach (@borussia_en) May 5, 2023

Weigl deixa o Benfica em definitivo e já assinou esta sexta-feira pelo Borussia Mönchengladbach até 30 de junho de 2028. As águias já informaram a CMVM da venda do médio alemão, que estava emprestado ao atual 10.º classificado da Bundesliga desde o início da época e rende agora perto de 7,2 milhões de euros aos cofres do clube da Luz.O Borussia Mönchengladbach fica ainda com o direito de deter o mecanismo de solidariedade de 5%, para distribuir pelos clubes onde o internacional alemão se formou.Recorde-se que Weigl chegou ao Benfica em janeiro de 2020, proveniente do Borussia Dortmund, tendo realizado 115 jogos de águia ao peito e apontado cinco golos."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Borussia Mönchengladbach para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, por um montante de € 7.179.487,10 (sete milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e dez cêntimos). Mais se informa que o Borussia Mönchengladbach terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador, e a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 9,27% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade."