'Olé' garante que Rui Pedro Braz mostrou interesse em dois laterais-esquerdos na Argentina

Não será apenas Enzo Fernández que o Benfica pretende contratar na Argentina. O jornal 'Olé' noticia esta quarta-feira que as águias pretendem contratar um lateral-esquerdo e continuam no mercado à procura de alternativas, tal comojá avançou.Ora, segundo o desportivo argentino, Rui Pedro Braz viajou até ao país da América do Sul não apenas para se reunir com responsáveis millonarios para conhecer a situação do médio do River Plate. Aquele que passa agora a ser diretor-desportivo na Luz levava dois alvos identificados, que jogam na Argentina, e terá tido conversas preparatórias em relação às situações de ambos: falamos de Francisco Ortega e Julián Aude.Ortega, tem 23 anos, e atua no Vélez Sarsfield. Braz ficou a perceber que o jogador tem contrato até dezembro de 2024 mas há a possibilidade de ser vendido já neste defeso de verão. Esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao serviço da Argentina.Por seu turno, Aude tem apenas 19 anos e seria uma aposta a médio ou longo prazo. Veste a camisola do Lanús e está neste momento ao serviço da seleção argentina sub-20, em França. Tanto Aude como Ortega cumpriram toda a carreira nos respetivos clubes.Refira-se que, tal como o nosso jornal adiantou , Mihailo Ristic tem tudo acertado e irá firmar um contrato de três temporadas com o Benfica, após deixar o Montpellier a custo zero. É um dos laterais-esquerdos que irá integrar o plantel de Roger Schmidt. A outra vaga está em aberto.