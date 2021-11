Oleg Salenko: «Yaremchuk está a passar por um momento de crise»

Oleg Salenko é um dos grandes avançados russos pós-União Soviética. Este antigo jogador nascido em São Petersburgo e que representou a seleção ucraniana, além da congénere russa, abordou a situação de Roman Yaremchuk, avançado do Benfica que não fatura pelo clube português há oito jogos."Yaremchuk está atualmente a passar por certas mudanças, está a passar por um certo momento de crise. Ele está a adaptar-se a um novo lugar, a um novo campeonato. Além disso, o campeonato português pode não ser o mais forte mas, ao mesmo tempo, está longe de ser o mais fraco. E tem de se adaptar de forma estável o mais rapidamente possível, dado que está que o Benfica está na Liga dos Campeões e vai defrontar o Barcelona. Com a chegada do Xavi, de um modo geral, ainda não se percebe o que pode acontecer, mas os portugueses precisam de levar pelo menos um ponto [de Camp Nou] e fazer o mesmo com Dínamo Kiev", referiu o melhor marcador do Mundial'1994, aos 52 anos, em declarações ao portal 'Ukrainefootball'.