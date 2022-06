Olheiro anuncia fim da ligação de 15 anos com o Benfica: «Acertei e falhei como todos»

Depois de 15 anos de colaboração com o departamento de scouting das águias, Jorge Gomes está de saída do Benfica. Através das redes sociais, o antigo colaborador - que percorreu "dezenas de milhares de quilómetros" e que observou "centenas de jogadores e dezenas de equipas" - fez saber que o vínculo que o unia ao emblema da Luz terminou, aproveitando para deixar um agradecimento ao ex-presidente Luís Filipe Vieira e sucesso à atua direção encarnada dirigida por Rui Costa."Muitos foram os países que visitei, ao serviço do clube. Desde o Gana, passando depois pelos Camarões, Costa do Marfim, Holanda, Austria, Roménia, Argentina, Uruguai, Colombia, Chile, Peru, Paraguai, Equador, México e Panamá. Na América do Sul e México, onde acompanhei os últimos 12 anos em regime de quase exclusividade, observei centenas de jogadores e dezenas de equipas, na tentativa sempre complicada de encontrar jogadores com a qualidade, perfil e mentalmente preparados para um clube com as exigências competitivas do Benfica", começou por dizer o ex-scout dos encarnados."Acertei e falhei como todos, senti sempre a responsabilidade das indicações que dei livres de qualquer tipo de pressão e sobre cada uma dessas contratações vivi as emoções das diferentes participações de cada um deles. Também aprendi a viver com a frustração de atempadamente ter indicado atletas que posteriormente rumaram a outros destinos, com sucesso. Também foram centenas de horas sentado diante um computador e televisor na busca sempre do melhor que pudesse servir o clube. Sinto que cumpri o meu dever da mesma forma como o clube sempre respeitou integralmente o acordo laboral estabelecido entre as duas partes. A todos os críticos que tantas vezes apontam o dedo aos scout's dos clubes, apenas dizer-lhes que os mesmos, ou se quiserem os olheiros, não contratam, apenas sugerem nomes para posterior análise da estrutura e treinador, se for esse o caso", prosseguiu.Jorge Gomes deixou "uma palavra muito especial" a quem nele "confiou": "Obrigado Luis Filipe Vieira pela confiança que em mim depositou. Que Deus o acompanhe e ajude na sua vida que desejo longa e repleta de sucesso. Ao Benfica atual de Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira e Lourenço Pereira Coelho, desejo-lhes tanto como sei que me desejam a mim, na esperança de poder voltar a ver a sua principal equipa de futebol a disputar finais europeias e estar na decisão de todas as outras provas nacionais, extensivas à formação e restantes modalidades."