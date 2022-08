Treinador do Eintracht 'desvia' Kamada da Luz

O treinador do Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, conseguiu convencer o japonês Daichi Kamada a continuar nos alemães hipotecando assim o desejo do Benfica em contratar o jogador de imediato. Tal como noticiámos no domingo, o médio-ofensivo de 26 anos já tinha chegado a acordo com os encarnados que, inclusive, tinham reservado bilhetes de avião para o jogador viajar para Lisboa de forma a assinar antes do fecho do mercado.Ao que apurámos, o técnico da formação germânica sensibilizou Kamada para a sua importância no plantel (é apontado de forma unânime como um dos melhores jogadores do Eintracht) e também para o facto de o clube ser diferente do normal por ter um espírito quase familiar. Chegado em 2017 quando o clube lutava apenas pela permanência na Bundesliga, o japonês cresceu em conjunto com o clube que conquistou a Liga Europa na época passada, feito que lhe abriu as portas da Liga dos Campeões (será adversário do Sporting no Grupo D).O japonês termina contrato em junho de 2023 e os alemães há algum tempo que tentam renovar, mas Kamada tem sempre recusado. Resta saber se agora irá prolongar a ligação com o Eintracht ou se cumprirá contrato até ao fim podendo sair depois a custo zero.