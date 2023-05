Onda encarnada inunda Ponta Delgada para celebrar o título do Benfica

Centenas de adeptos formaram uma onda encarnada para celebrar o título do Benfica, entre um mar de bandeiras e cachecóis, na praça Gonçalo Velho Cabral, em Ponta Delgada, Açores, mesmo de frente para o Atlântico.

Quando foi dado o apito final no Benfica-Santa Clara (3-0), que garantiu o 38.º título das 'águias', a praça central da maior cidade açoriana estava praticamente deserta, mas foi 'sol de pouca dura', pois rapidamente a zona ficou inundada de benfiquistas eufóricos.

"É uma enorme satisfação ser do Benfica e ser campeão. Já estávamos há muitas jornadas a adiar a festa. Estava a ver que isto ia chegar ao último dia e ia ser complicado. Graças a Deus o Benfica entrou bem no encontro, jogou para ganhar e ganhou sem espinhas", afirmou à agência Lusa César Moniz, benfiquista dos pés à cabeça, com o equipamento, cachecol e chapéu 'encarnado'.

Para o micaelense, "o principal responsável é sempre o treinador" e por isso Roger Schmidt é o "grande obreiro do campeonato". Hoje, apesar de o jogo ser contra uma equipa açoriana, César Moniz não teve dúvidas sobre quem torcer.

"Primeiro, eu sou de São Miguel. Depois, sou do Benfica. Mas eu nasci benfiquista. Hoje eu era 100% benfiquista. O Santa Clara também teve outras oportunidades ao longo da época e não aproveitou", realçou.

Após a chuva ter caído a pedaços ao longo do dia, o final de tarde em Ponta Delgada tornou-se soalheiro, ideal para os festejos do título.

O enorme coro protagonizado pelos adeptos entoou os vários cânticos do clube e a moldura humana travou o trânsito na avenida marginal da cidade. Os vários carros que por ali passaram foram 'abanados' e os condutores juntaram-se à festa através de 'buzinadelas' ou exibindo bandeiras pela janela.

"A festa está espetacular. Somos o maior clube de Portugal. Não há nada assim", atira Leandro Martins, alertando, contudo, que não era necessário a equipa ter sido campeã apenas na última jornada.

"O trabalho do treinador podia ter sido um pouco melhor. Nós sofremos até ao fim. Mas para um primeiro trabalho em Portugal temos de dizer que está excelente", referiu.

Na praça, Emanuel Pires segura ao colo o filho de quatro anos que agita timidamente uma bandeira do Benfica. "De pequenino é que se torce o pepino. Espero bem que ele continue a ser do Benfica. Isso é para incutir na família", assinala, entre risos.

Natural da Lagoa, cidade vizinha de Ponta Delgada, Emanuel Pires defende que toda a estrutura é responsável pelo título.

"São todos responsáveis por este título. Não se faz uma equipa sozinho. Desde o presidente, aos treinadores e aos jogadores. É tudo. Quando se ganha, todos são responsáveis", aponta.

Mais ao lado, Aurélio Farias também acompanha as celebrações com o filho. Uma festa que permite demonstrar ao mais novo "aquilo que o Benfica é": "Ele já estava meio esquecido da festa porque nos últimos anos não fomos campeões. É uma forma de lembrar. É sempre bom viver esta festa".

Entre os festejos, Robert e Oliver, dois turistas ingleses de férias em São Miguel, gritam lado a lado com os benfiquistas açorianos num português improvisado.

"Grande festa. Eu já apreciava o Benfica. Somos do Manchester City, o melhor clube do mundo. Bernardo Silva e Ruben Dias são grandes jogadores! Estamos juntos", justifica Robert, reconhecendo que não esperava ver os festejos de um "clube de Lisboa" nos Açores.

Com muitos adeptos a celebrar e outros tantos a assistir, numa zona marcada por um fumo vermelho, João Teves faz ouvir a buzina enquanto ergue a voz pelo Benfica.

"Já me dói a garganta. Mas não faz mal. Hoje é dia de festa", começa por dizer, agarrado aos amigos, que vestem todos camisolas das 'águias'.

Apesar de ser "dia de festa", a época não foram só alegrias para João Teves, uma vez que também é adepto do Santa Clara, clube que terminou em último lugar do campeonato.

"Eu sou do Benfica e do Santa Clara, como acho que todos os micaelenses são um bocado. Fico com muita pena de o Santa Clara ter descido de divisão. É uma pena, mas pronto. Fico muito feliz pelo título do Benfica. Nem tudo é mau. Ao menos temos esta grande alegria para comemorar", concluiu.