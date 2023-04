«Onde está o Benfica mandão e que fazia um rolo compressor?»: as reações à derrota em Chaves

O Benfica perdeu sábado em casa do Desportivo de Chaves, por 1-0 , em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin. Após duas derrotas caseiras, com FC Porto, para o campeonato, e com o Inter de Milão, para a Liga dos Campeões, os encarnados sofreram a terceiro desaire, com um golo de Abass (90+4). Record ouviu conhecidos adeptos das águias sobre o encontro com os flavienses.A equipa teve uma atitude guerreira, a ir para a frente no início, mas com ineficácia. O Chaves estava a defender muito bem e conseguiu o golo através de um erro. A justiça do resultado seria o empate. Tenho plena confiança de que o Benfica será campeão.""Foi outro jogo fraco do Benfica. Na 1ª parte, a equipa jogou muito devagar, esteve lenta. Na 2ª, teve mais intensidade, mas houve pouco acerto no ataque. Há um ou dois jogadores em sub-rendimento. No golo houve infelicidade do Otamendi."António Manuel Ribeiro (músico):"Foi mais uma 1ª parte em que o Benfica não mandou e pouco rematou enquadrado. A equipa continua a mastigar o jogo. O fator psicológico começa a pesar. Começo a ver descrença. Onde está o Benfica mandão e que fazia um rolo compressor?"